Итоги встреч с акимом области. Что изменилось в Нуринском районе

Жители Нуринского района на встречах с акимом Карагандинской области Ермаганбетом Булекпаевым просили отремонтировать дороги, провести интернет и водопровод в отдалённые села, помочь с открытием пекарен и установить модульную автостанцию в райцентре.
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