Глава Новикомбанка Георгиева назвала его основную задачу на Кубе

Основной задачей Новикомбанка, открывшего представительство на Кубе, является обеспечение стабильных расчетов с Россией, заявила председатель правления банка Елена Георгиева 20 июня на церемонии открытия, сообщило ТАСС.
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