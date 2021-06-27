Взгляд

16 585 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • кормчий
    Бендеры это город в Приднестровской Молдавской Республике и к Стёпке Бандере отношения не имеет.Захарова яростно ...
  • СанСаныч Демченко
    Вот тебе и :поправки: о превалировании российских законов над международными..Вот тебе и Юрьев день..Грустно..Опять н...Такого в России б...
  • Iness Aartee
    Не достоин этот пропагандист , чтоб о нем говорили!Захарова яростно ...

Накипело: обнаглевшего лидера узбекской диаспоры выдворяют из России

Накипело: обнаглевшего лидера узбекской диаспоры выдворяют из России

В последнее время недовольство граждан и властей России вызывает деструктивная деятельность некоторых национальных диаспор и их членов в России.

Вернуться к статье
2821
Обсудить
Ирина Степанова (Одрова)
Давно пора всем нацмэнам обьяснить.... что получение гражданства, не даёт право срать на страну и на головы коренного населения..... наконец то случился первый претендент.... что Россия для россиян.... и всяк обуревший, пусть подумает -не пора ль ему на родину предков! Браво властям , браво судьям!
GISMbICH
Ну, это не совсем "первый прецедент". Прецедентом можно считать в 2019 году лишение российского гражданства Эльмара Багдасарян, - отца Мары Багдасарян.
valeri bolgov
Желательно и остальных высылать, тех кто приехал в Россию и диктует россиянам как жить.
Евгений Алексеенко
Давно пора,а то совсем обнаглели,пусть живут в аулах при трахоме.Надо резко ограничить приезд мигрантов отовсюду,в том числе и с Кавказа.
Sergei Viculov
Наглецы едут не только из средней Азии, их не менше - с Кавказа.
Владимир
У МЕНЯ ОДИН ВОПРОС,- ПОЧЕМУ ТАК ДОЛГО ЖДАЛИ?
Виктор Геманов
Закон один для всех. Делать исключения из него - преступление. Что явилось оправданием непринятия мер местными властями для нарушителей? Чего ждали - указания сверху? А сами додуматься не могли?
Раиса Утропова (Соловьева)
Непринятие мер местными властями говорит о том, насколько эти диаспоры захватили власть, у них свои законы, и им наши - не запрет.
борис сторублевцев
мы для них всегда будем неверными!!!
Сергей Зюкин
Судя по названию статьи я, было, подумал, что этот "счастливец" - Усманов!
Елена Бреслова
что-то долго терпели, видимо, делился, а теперь бабки закончились, или слишком мало занес...
Ирина Голота (Болховитинова)
как вариант...
Алексей
Да эти пришлые диаспоряне практически все такие. А потому всех их погаными метлами по домам выметать надо.
Сехандур Хайон
зверьков надо пинком под зад в направлении на/в Зверостаны.
Валерий Ковалев
начинать надо с гос.дуры.посмолрите повнимательнее на фамилии примерно половины 'наших' татупедов и всё сразу станет понятно..
Бесихин Александр
Такие недовольные нигде не приживаются. Не по леу а злое бла бла. Досвидос, живите где хотите и гнобите новых хозяев. Они всем недовольны, таким везде плохо. Ну и хрен с ними.
Alex Немо
Наконец то сдвинулось!
Александр Зиборов
Слишком хорошо живут мигранты, гастарбайтеры в России! Наши в их республиках живут намного хуже. И эти диаспоры финансируются из российского бюджета, за счёт россиян ведётся антироссийская деятельность.
Сережа Хороший
Анатолий Анатольев
На очереди грязные АЗЕР-Ы!!!!!
Андрей Тихонов
одного словили+10 тыщ нах.
Erna Абих
Очень правильно, давно пора уже делать чистку в России
Вадим Абдурашитов
В Узбекистане этого Батиржона Камбарова за такую деятельность, которую он проводил в России давно бы казнили! Там с этим строго, поэтому он боится возвращаться в Узбекистан!
Александр Рус
давно пора!и следом все стадо баранов
avershin1947mailru Авершин
Диаспоры это ОПГ. Сейчас защищают бандитов, завтра автономию, а потом и отделится в самостийное.
Gennadiy Kozyrev
В тему: Домострой по таджикский: https://www.yaplakal.com/forum3/topic2274008.html?hl=#
TAYPAN
Давно и жёстко надо взяться за эти диаСПОРЫ, т.к. они источают вредные для российского народа и всей страны споры. Легче делать профилактику заболевания, чем проводить потом лечение. Диаспоры - это раковая опухоль с метостазами в теле России или карбункул - необходимо делать срочное иссечение. И так их стало чрезмерно много и барзометр у них явно зашкаливает. Если не следить за популяцией шакалов, что произойдёт ??? Правильно догадались !!! Вот и тут такое же может произойти, а этого допустить НЕЛЬЗЯ.
Марина Козуб
Пора, пора дать покой российскому народу. Пусть запомнят новоявленные бароны диаспоры, что со своим уставом в чужой храм не суются....

Картина дня

наверх