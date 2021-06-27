Накипело: обнаглевшего лидера узбекской диаспоры выдворяют из России

В последнее время недовольство граждан и властей России вызывает деструктивная деятельность некоторых национальных диаспор и их членов в России.
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