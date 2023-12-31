Синоптик Шувалов предупредил о резком похолодании в преддверии Нового года

Уже сегодня в Московской области начнется похолодание. Ветер в северной части региона сменился на северо-восточный, из-за чего температура начала снижаться, рассказал «360» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
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