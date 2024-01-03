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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Венеция» о будущем Черышева: «Можем предоставить ему аренду, только если продлим с ним контракт»

«Венеция» о будущем Черышева: «Можем предоставить ему аренду, только если продлим с ним контракт»

У 33-летнего хавбека дефицит игровой практики в итальянском клубе. «Срок контракта Дениса Черышева истекает 30 июня, поэтому, если новый клуб предложит ему длительный контракт, возможно, он согласится.

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