«Венеция» о будущем Черышева: «Можем предоставить ему аренду, только если продлим с ним контракт»

У 33-летнего хавбека дефицит игровой практики в итальянском клубе. «Срок контракта Дениса Черышева истекает 30 июня, поэтому, если новый клуб предложит ему длительный контракт, возможно, он согласится.
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