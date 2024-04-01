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Экс-вратарь Гаврилов назвал Набокова главным открытием сезона в КХЛ

Экс-вратарь Гаврилов назвал Набокова главным открытием сезона в КХЛ

Бывший голкипер уфимского "Салавата Юлаева" Андрей Гаврилов в интервью Legalbet заявил, что считает голкипера магнитогорского "Металлурга" Илью Набокова главным открытием текущего сезона в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

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