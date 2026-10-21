Украинские страсти по Starlink Исторические напёрстки . Вроде уверен, где шарик. Но, его там может не оказаться.
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В России испытывают видеоперехватчик «Дроноскоп 6»
Мобильный видеоперехватчик «Дроноскоп 6», разработанный одноимённым опытно-конструкторским бюро, проходит испытания. Об этом 21 октября сообщил «Взгляд» со ссылкой на ТАСС, которому сведения предоставили в Центре беспилотных систем и технологий (ЦБСТ).
Прибор предназначен для пассивного мониторинга эфира и перехвата видеосигнала, который камера FPV-дрона передаёт на пульт оператора. По словам представителей ЦБСТ, устройство позволяет обнаруживать беспилотники и выбирать средство противодействия.
В центре заявили, что новая версия получила расширенный сплошной диапазон частот — от 800 МГц до более чем 12 ГГц. Производство первой партии «Дроноскопов 6» предприятие планирует запустить в ноябре 2026 года.
«Ростех» сообщил о разработке БПЛА с характеристиками крылатых ракет
«Ростех» разрабатывает ударные беспилотники, характеристики которых в госкорпорации сопоставляют с возможностями крылатых ракет. Об этом 21 октября сообщил ТАСС со ссылкой на «Ростех».
Согласно сообщению, аппарат способен лететь к цели со скоростью до 500 км/ч. Эту характеристику агентству назвали в госкорпорации.