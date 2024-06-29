Ubisoft Toronto сократила штат после начала работы над ремейком Prince of Persia: The Sands of Time...

Ubisoft Toronto сократила штат после начала работы над ремейком Prince of Persia: The Sands of TimeВ Ubisoft прошла очередная волна сокращений — на этот раз «чистке» подверглось канадское подразделение, потеряв 33 сотрудника.
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