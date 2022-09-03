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Участники "Муравьев-Амурский 2030" посетили порт Корсаков на Сахалине

Участники "Муравьев-Амурский 2030" посетили порт Корсаков на Сахалине

В рамках трека "погружение в регион" (6+) курсанты программы познакомились с работой Корсаковского морского порта (КМП) в Сахалинской области.

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