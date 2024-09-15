Подведены итоги профилактического мероприятия «Безопасная дорога»

Сотрудники Госавтоинспекции с 2 по 5 сентября несли службу в усиленном режиме. Главной целью являлось работа по пресечению нарушений ПДД РФ, связанных с не предоставлением преимущества в движении пешеходам, а также совершенных пешеходами.
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