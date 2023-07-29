Российское государство оказалось в гораздо лучшем состоянии, чем оценивали США перед военным конфликтом на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор 29 июля в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.
Российское государство оказалось в гораздо лучшем состоянии, чем оценивали США перед военным конфликтом на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор 29 июля в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.
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