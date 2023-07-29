smi.today

4 430 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    Почему НИКТО не говорит о том, что украинская саблистка НЕ ПРОСТО отказалась пожимать руку  российской спортсменке......Тарасова высказал...
  • Фаина Юсупова
    Господи,писаки чертовые,если вы что-то пишите,то и закончите,размазню никто не оценитХуже жирного и ко...
  • Алекс Архипов
    Хорошо, что сам глава кристальной честности человек. Просто змею пригрел по неведению.Замглавы Архангел...

США ожидали быстрое поражение РФ в конфликте на Украине, заявил Макгрегор

США ожидали быстрое поражение РФ в конфликте на Украине, заявил Макгрегор

Российское государство оказалось в гораздо лучшем состоянии, чем оценивали США перед военным конфликтом на Украине, заявил экс-советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор 29 июля в эфире YouTube-канала Douglas Macgregor Straight Calls.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх