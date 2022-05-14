УКРАИНА: НОВОСТИ 14.05.2022 день

Страна и люди

ФОТО: SERGUEI FOMINE/GLOBALLOOKPRESS КРОНШТАДТ СТАНЕТ ПОЛНОЦЕННОЙ КРЕПОСТЬЮ, А ФИНЛЯНДИЯ - ЗАКОННОЙ ЦЕЛЬЮ: В ГОСДУМЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ФИННОВ В Госдуме допустили переоборудование Кронштадта в военную крепость в случае вступления Финляндии в НАТО.