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УКРАИНА: НОВОСТИ 14.05.2022 день

УКРАИНА: НОВОСТИ 14.05.2022 день

ФОТО: SERGUEI FOMINE/GLOBALLOOKPRESS КРОНШТАДТ СТАНЕТ ПОЛНОЦЕННОЙ КРЕПОСТЬЮ, А ФИНЛЯНДИЯ - ЗАКОННОЙ ЦЕЛЬЮ: В ГОСДУМЕ ПРЕДУПРЕДИЛИ ФИННОВ В Госдуме допустили переоборудование Кронштадта в военную крепость в случае вступления Финляндии в НАТО.

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