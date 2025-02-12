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Царьград

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В Читу и Улан-Удэ будут летать самолеты из Новокузнецка

В Читу и Улан-Удэ будут летать самолеты из Новокузнецка

Два новых авианаправления будут доступны из Новокузнецка.Так, из южной столицы Кузбасса можно будет добраться самолётом до Читы и Улан-Удэ.

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