Казахстанская фондовая биржа планирует обновить дивидендную политику

Казахстанская фондовая биржа (KASE) планирует обновить свою дивидендную политику и хочет выплатить дивиденды за прошлый год, заявила на пресс-конференции по итогам деятельности торговой площадки за прошлый год в четверг, 18 января, председатель правления KASE Алина Алдамберген.
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