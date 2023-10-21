Сонграйтер Артани: У Спирс был роман с хореографом Уэйдом Робсоном

Бритни Спирс заподозрили в романе с обвинителем Майкла Джексона. Фото: AP Автор песен Аннет Артани сказала в беседе с TMZ, что у поп-звезды Бритни Спирс был роман с обвинителем Майкла Джексона — хореографом Уэйдом Робсоном.