Сонграйтер Артани: У Спирс был роман с хореографом Уэйдом Робсоном

Бритни Спирс заподозрили в романе с обвинителем Майкла Джексона. Фото: AP Автор песен Аннет Артани сказала в беседе с TMZ, что у поп-звезды Бритни Спирс был роман с обвинителем Майкла Джексона — хореографом Уэйдом Робсоном.
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