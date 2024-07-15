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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЖФК Динамо – ЖФК Краснодар где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Суперлига (чемпионат России) 21 июля

ЖФК Динамо – ЖФК Краснодар где смотреть матч, во сколько прямая трансляция, время начала игры Суперлига (чемпионат России) 21 июля

В воскресенье, 21 июля, сыграют ЖФК Динамо и ЖФК Краснодар в рамках Суперлиги (Чемпионата России по футболу среди женских команд).

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