«Такие как ты не побеждают», — Пугачева напрямую обратилась к SHAMAN`у

Казалось бы, Алла Пугачева и певец SHAMAN из разных категорий: Аллу Борисовну знали на протяжении десятилетний, она завоевала славу влиятельного и где-то резкого, непоколебимого человека, который способен убрать любого неугодного на эстраде.
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