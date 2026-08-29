Туристический п...
НовостиЧем занятьсяФотографииВидеоСанатории
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Туристический портал Крыма TRAVEL CRIMEA

90 подписчиков

В галерее Айвазовского в Феодосии проведут бесплатную экскурсию по батальным полотнам мариниста

В галерее Айвазовского в Феодосии проведут бесплатную экскурсию по батальным полотнам мариниста

7 сентября в Феодосийской картинной галерее имени И.К. Айвазовского пройдёт тематическая экскурсия, посвящённая Дню памяти воинов, павших в Крымской войне.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым