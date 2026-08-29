В галерее Айвазовского в Феодосии проведут бесплатную экскурсию по батальным полотнам мариниста

7 сентября в Феодосийской картинной галерее имени И.К. Айвазовского пройдёт тематическая экскурсия, посвящённая Дню памяти воинов, павших в Крымской войне.
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