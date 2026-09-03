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Военное обозрение

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«Мягкая сила» России в Абхазии: ожидание и реальность

«Мягкая сила» России в Абхазии: ожидание и реальность

В Абхазии группа местных жителей избила российских туристов на глазах у других отдыхающих. Пострадавшие утверждают, что во время конфликта кто-то кричал: «Убивай русских!».

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