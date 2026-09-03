«Мягкая сила» России в Абхазии: ожидание и реальность

В Абхазии группа местных жителей избила российских туристов на глазах у других отдыхающих. Пострадавшие утверждают, что во время конфликта кто-то кричал: «Убивай русских!».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Действующий прези...
- Алиев считает, чт...
- Украинский посол ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым