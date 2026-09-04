Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Дроновод Гезик рассказал, как ошибаются новички при потере управления от РЭБ

Дроновод Гезик рассказал, как ошибаются новички при потере управления от РЭБ

При кратковременной потере управления FPV-дроном из-за работы средств радиоэлектронной борьбы главное - не совершать резких движений стиками и дождаться восстановления связи.

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