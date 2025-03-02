"Это страшнее марша Пригожина": Готовится реванш, опасность идёт с СВО

А он сам то кто был. Не надо статьи пихать, лучше сам пиши!

Игорь Максаков

Путин всё делает правильно, с чувством, с толком, с расстановкой, а с дуру можно и член сломать! Вы посмотрите, что сейчас происходит с миром капитала, им же уже по ходу киздец наступает, а потом Путин и за наше ворьё примется так, что мама не горюй! Всё будет хорошо, просто мы привыкли всё сразу и много.