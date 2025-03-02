Царьград Коллаж Царьграда Несмотря на очевидные успехи на фронте, пятая колонна пытается раскрутить конфликт между фронтовиками и высшим руководством страны.
"Это страшнее марша Пригожина": Готовится реванш, опасность идёт с СВО
Комментарии
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Александр Тарасов
Не всё так просто, главное двигаться вперёд...
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8 час.
Геннадий Бережнов
А он сам то кто был. Не надо статьи пихать, лучше сам пиши!
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5 час.
Игорь Максаков
Путин всё делает правильно, с чувством, с толком, с расстановкой, а с дуру можно и член сломать! Вы посмотрите, что сейчас происходит с миром капитала, им же уже по ходу киздец наступает, а потом Путин и за наше ворьё примется так, что мама не горюй! Всё будет хорошо, просто мы привыкли всё сразу и много.
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3 час.
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