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Огромные клыки и мощные лапы их не спасли: что происходило с саблезубыми кошками перед исчезновением

Огромные клыки и мощные лапы их не спасли: что происходило с саблезубыми кошками перед исчезновением

Почему исчезли саблезубые кошки? Ответ связан не с климатом и не с конкуренцией, а с их собственным генетическим кодом.

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