Страна и люди
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Страна и люди

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Российская армия больше не использует Крымский мост, но Пентагон и ВСУ все равно будут в него целить

Российская армия больше не использует Крымский мост, но Пентагон и ВСУ все равно будут в него целить

Ракеты ATACMS в руках бандеровцев — это угроза серьезная Россия прекратила использовать Крымский мост для снабжения армии, утверждает британская The Independent со ссылкой на аналитиков частного разведывательного агентства Украины Molfar.

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Комментарии
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Алексей Сафронов
При всей значимости Крымского моста и конечно же огромном уважении к к его Создателям, но надо признать что благодаря его разрушению ВВП наконец-то проснулся от &quot;сна младенца&quot; и принял решение о более жёстком воздействии вс России на энергетические и другие очень важные объекты Руины. Хочется верить, что при полном его разрушении фашистами, так же полностью будет разрушена и Руина. Спасибо Крымскому мосту!
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11 час.
Александр Долин
давно  нужно  прицелить по  пентагону
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10 час.
Олег Самойлов
Эх, нам бы президентом Алексея Сафронова вместо соплежуя и спящего младенца нынешнего! Вот ужО кто бы показал пашто фунт долларей!
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10 час.

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