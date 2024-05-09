Российская армия больше не использует Крымский мост, но Пентагон и ВСУ все равно будут в него целить

Алексей Сафронов

При всей значимости Крымского моста и конечно же огромном уважении к к его Создателям, но надо признать что благодаря его разрушению ВВП наконец-то проснулся от "сна младенца" и принял решение о более жёстком воздействии вс России на энергетические и другие очень важные объекты Руины. Хочется верить, что при полном его разрушении фашистами, так же полностью будет разрушена и Руина. Спасибо Крымскому мосту!