Ракеты ATACMS в руках бандеровцев — это угроза серьезная Россия прекратила использовать Крымский мост для снабжения армии, утверждает британская The Independent со ссылкой на аналитиков частного разведывательного агентства Украины Molfar.
Российская армия больше не использует Крымский мост, но Пентагон и ВСУ все равно будут в него целить
Комментарии
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Алексей Сафронов
При всей значимости Крымского моста и конечно же огромном уважении к к его Создателям, но надо признать что благодаря его разрушению ВВП наконец-то проснулся от "сна младенца" и принял решение о более жёстком воздействии вс России на энергетические и другие очень важные объекты Руины. Хочется верить, что при полном его разрушении фашистами, так же полностью будет разрушена и Руина. Спасибо Крымскому мосту!
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11 час.
Александр Долин
давно нужно прицелить по пентагону
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10 час.
Олег Самойлов
Эх, нам бы президентом Алексея Сафронова вместо соплежуя и спящего младенца нынешнего! Вот ужО кто бы показал пашто фунт долларей!
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10 час.
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