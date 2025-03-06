Цена сделки в новостройках оказалась меньше цены предложения на 6 процентов

Произошел сдвиг спроса в сторону более доступного жилья. В Новосибирске в феврале 2025 года средневзвешенная цена предложения квадратного метра в новостройках, по данным ежемесячного мониторинга портала «Мир квартир», составила 161,9 тысячи рублей.