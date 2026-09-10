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Закулисный путь Люси Чеботиной: побег из семьи, уличные концерты, слухи о покровителях и главная опора

Закулисный путь Люси Чеботиной: побег из семьи, уличные концерты, слухи о покровителях и главная опора

Сегодня имя Люси Чеботиной связывают с масштабными сольными шоу, яркими образцовыми нарядами и суперхитом «Солнце Монако».

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