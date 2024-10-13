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Петербургский дневник

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Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Автомобилистом»

Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Автомобилистом»

Тренер отметил, что екатеринбургская команда оказалась «сильным соперником» Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу армейцев над екатеринбургским «Автомобилистом» в прошедшем матче чемпионата КХЛ.

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