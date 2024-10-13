Ротенберг прокомментировал победу СКА над «Автомобилистом»

Тренер отметил, что екатеринбургская команда оказалась «сильным соперником» Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу армейцев над екатеринбургским «Автомобилистом» в прошедшем матче чемпионата КХЛ.
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