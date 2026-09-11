Боец ВС России Салют: ВСУ отходят на новые рубежи под Славянском и Краматорском

Начальник артиллерии 1465-го мотострелкового полка Южной группировки войск с позывным Салют рассказал, что российские военные «взламывают» оборону украинских оккупантов в Славянско-Краматорской агломерации и принуждают боевиков ВСУ отступать к второй и третий эшелонам обороны.