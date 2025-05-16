Вайсфельд о силовом Шалунова против Робинсона: «Согласен с арбитрами, что нарушения правил нет»

«Локомотив» обыграл «Трактор» (4:1, 1-1) во втором матче серии финала Кубка Гагарина. В первом периоде Максим Шалунов применил силовой прием в голову против Бадди Робинсона, после чего форвард уральцев не вернулся в матч.
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