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Царьград

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Таймыр: 170 тонн топлива утекли в Хатангский залив, объявлен ЧС

Таймыр: 170 тонн топлива утекли в Хатангский залив, объявлен ЧС

На Таймыре в поселке Сындасско произошла утечка 170 тонн дизельного топлива, которое использовалось для электростанции.

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