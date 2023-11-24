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Роналду набрал 60+ очков за год – впервые за 5 лет и 10-й раз за карьеру

Роналду набрал 60+ очков за год – впервые за 5 лет и 10-й раз за карьеру

Нападающий «Аль-Насра» сделал дубль в матча чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Охдудом» (3:0). Теперь у 38-летнего игрока 48 голов и 13 результативных передач в матчах за клуб и сборную Португалии в 2023 году.

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