Мужчина отсудил у перевозчика деньги за то, что автобусы не останавливались на его остановке

Случай в подмосковной Купавне, где мужчина отсудил 15 тысяч рублей у транспортной компании за то, что четыре автобуса проехали мимо его остановки «Лесная», стал показательным примером того, как можно отстоять свои права пассажира.
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