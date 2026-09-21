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Регионы России

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Собянин заявил о неэффективности переноса столицы России из Москвы

Собянин заявил о неэффективности переноса столицы России из Москвы

Идея переноса столицы России из Москвы в другие регионы признана сложной и неэффективной. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин на XI Московском финансовом форуме.

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