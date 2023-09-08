От Забайкалья и ближе Не так давно писали про жестокое избиение двух ветеранов-инвалидов СВО в Забайкалье – теперь подобное становится печальной обыденностью России.
Батайск и дальше везде: этнопреступность против СВО
Комментарии
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Tania Еременко
ОН- ОДИН , а проблем мильЁн. Помогать надо! Зато... он сильнее всех осталных презиков мира! Они презики, а он - Президент!
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38 мин.
Наталия Шумакова
Ты всё разрулил бы за пару дней? Ёщё один великий политик!😆
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21 мин.
виталий панов
В верхних эшелонах власти зашевелятся только тогда,когда дружинники сами начнут наводить порядок,без помощи полиции.И это может вылиться в мощное движение против беспредела мигрантов! Интересно,кого в этом случае привлекут к ответственности,дружинников или мигрантов,творящих беспредел?
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8 мин.
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