Батайск и дальше везде: этнопреступность против СВО

Tania Еременко ОН- ОДИН , а проблем мильЁн. Помогать надо! Зато... он сильнее всех осталных презиков мира! Они презики, а он - Президент!

Наталия Шумакова Ты всё разрулил бы за пару дней? Ёщё один великий политик!😆