#НамПишут "Очень хочется написать - крик души. В нашем городе ничего нет для детей! Даже какие были карусели в парке и те не работают.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
#НамПишут "Очень хочется написать - крик души. В нашем городе ничего нет для детей! Даже какие были карусели в парке и те не работают.