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Царьград

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МИД РФ ожидает пересмотра работы ООН по Украине

МИД РФ ожидает пересмотра работы ООН по Украине

Замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил об ожидании пересмотра работы ООН по украинскому вопросу, назвав её провальной.

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