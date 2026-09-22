МИД РФ ожидает пересмотра работы ООН по Украине

Замглавы МИД РФ Александр Алимов заявил об ожидании пересмотра работы ООН по украинскому вопросу, назвав её провальной.
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