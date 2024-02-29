Путин: Наши герои в окопах знают, что с ними вся страна

Путин поблагодарил всех, кто проходит через горнило военных испытанийРоссийский лидер Владимир Путин во время послания Федеральному посланию заявил, что участники спецоперации на передовой знают, что с ними вся страна.
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