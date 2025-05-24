«Наполи» сыграет с «Миланом», «Болонья» – с «Интером» в Суперкубке Италии

В Суперкубке чемпион Италии «Наполи» сыграет с финалистом Кубка Италии «Миланом», обладатель Кубка «Болонья» встретится с «Интером», занявшим второе место в Серии А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Депутат Свищев о словах Ирбе про недопуск России: «Лучше пусть переживает за свою маленькую, но якобы гордую Латвию. В Прибалтике треть населения осталась, все разбежались»
- Хабиб Нурмагомедов получил автограф Мохаммеда Али
- БК Леон и «СКА-Хабаровск» запустили благотворительный проект в поддержку приюта «Элин Дом»
Свежие комментарии