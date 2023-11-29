Танюг: кампания против Вучича нарушает все стандарты профессии

Прозападные СМИ, принадлежащие United Group, уже много лет проводят открытую кампанию против президента Сербии Александра Вучича, хотя и пытаются представить себя объективными и беспристрастными, сообщает сербское информагентство Танюг.
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