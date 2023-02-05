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Минобороны КНР оставило за собой право сбить американский аэростат

Минобороны КНР оставило за собой право сбить американский аэростат

Пекин получил право ответить Вашингтону в случае возникновения ситуации аналогичной инциденту с китайским аэростатом над территорией США, заявило Министерство обороны Китая 5 февраля, сообщает пресс-служба ведомства в социальной сети «Вичат».

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