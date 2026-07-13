«Кастомпортал» откроется для любителей кастом-культуры на автофестивале ВДНХ «ПроДвижение»

С 30 июля по 2 августа в рамках автофестиваля «ПроДвижение» на ВДНХ будет работать тематическая площадка «Кастомпортал» — пространство, посвященное истории и современной культуре автомобильного и мотоциклетного кастомайзинга.
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