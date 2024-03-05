Балерина Анастасия Волочкова заявила, что не отмечает 8 Марта

Балерина Анастасия Волочкова призналась в беседе с teleprogramma.pro, что не празднует 8 Марта. Волочкова объяснила, что не воспринимает 8 марта как особое число, так как поклонники ежедневно дарят ей цветы.
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