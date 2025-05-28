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Здоровье россиян — на первый план, наука без применения — на второй

Здоровье россиян — на первый план, наука без применения — на второй

Ученые должны сформировать подход, где все псевдоприкладные тематики, не имеющие практических результатов, уходят на второй план.

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