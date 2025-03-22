Маск утверждает, что в ЮАР есть сторонники "геноцида белого населения"

ТАСС/CHIP SOMODEVILLA/POOL/EPA Бизнесмен и глава американского департамента эффективности государственного управления (DOGE) Илон Маск заявил о существовании ЮАР политической партии, которая якобы призывает к геноциду белого населения страны.
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