Свердловские хирурги спасли мужчину после клинической смерти на глазах у детей. Фото

Во время плановой экскурсии старшеклассников в горбольницу Асбеста (Свердловская область) произошел неожиданный инцидент: врачи отделения рентгенохирургии провели экстренное стентирование сосудов сердца 61-летнего мужчины, который пережил клиническую смерть.
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