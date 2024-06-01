Дорин Речан: "Счастливого детства всем детям!"

Премьер-министр Дорин Речан выступил с поздравительным посланием ко дню 1 июня, сообщает Noi.md. «Вчера в правительстве я видел много улыбок и энтузиазма, где вместе с детьми коллег из канцелярии и Государственной службы охраны и безопасности мы отпраздновали Международный день защиты детей.
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