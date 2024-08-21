О подвигах русских воинов сообщили Белоусову: Прозвучали важные слова благодарности

О подвигах русских воинов в зоне СВО сообщили министру обороны Андрею Белоусову. Прозвучали важные слова благодарности за освобождение стратегически важных населённых пунктов.
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