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В Челябинске в огне погибли двое детей

В Челябинске в огне погибли двое детей

В Челябинске на пожаре двое детей погибли, еще три человека пострадали. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в ночь на субботу, 9 декабря, в СНТ «Аэропорт-2».

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