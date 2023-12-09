В Челябинске в огне погибли двое детей

В Челябинске на пожаре двое детей погибли, еще три человека пострадали. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, трагедия произошла в ночь на субботу, 9 декабря, в СНТ «Аэропорт-2».