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Форвард «Сибири» Бек о 2:1 со СКА: «Большая победа. Мы хотели бы лучше сыграть дома»

«Большая победа, действительно. У нас были тяжелые предыдущие игры. Мы хотели бы лучше сыграть дома. Предыдущая игра получилась очень тяжелой с самого начала.

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