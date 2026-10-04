«Горят мосты и дата-центры»: визит Мерца не защитил Киев от новых ударов

По украинским дата-центрам продолжают наносить новые удары. Российские войска продолжают системное уничтожение ключевых объектов логистики и связи, обеспечивающих потребности украинской армии.
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