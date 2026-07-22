На белорусский рынок вышел Voyah Courage нового поколения за 3 млн рублей

Белоруссия официально стала первым экспортным рынком для нового поколения кроссовера Voyah Courage. Белорусский импортер открыл прием заказов на электрический автомобиль, на родине известный как Mecha Dragon, сообщается на локальном сайте китайской марки.
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